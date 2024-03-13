Путин рассказал о бессилии Запада перед единством российского народа

Путин: западные страны столкнулись с бессилием перед единством народа России

Запад после начала спецоперации на Украине полагали покончить с Россией, но столкнулся с бессилием перед единством российского народа и растущими возможностями Вооруженных сил страны. Об этом рассказал глава РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости.

Как отметил президент, часть западных элит не хочет иметь по соседству такую огромную страну и думают о том, что ее было бы лучше разделить на части.

«Отсюда и пошел лозунг — нанести России стратегическое поражение на поле боя. Но позднее пришло осознание того, что это маловероятно, а еще позже — что это невозможно», — уточнил глава РФ.

Тогда пришло понимание, что западные страны сталкиваются с бессилием. Запад столкнулся с бессилием перед единством российского народа, перед «фундаментальными основами российской финансово-экономической системы». Все это произошло, несмотря на то, что государства полагались на «мощь всесильных Соединенных Штатов», резюмировал Путин.

Ранее глава РФ на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи заявил о бессмысленности присоединения России к Западу.

Ранее журналист Дмитрий Киселев анонсировал большое интервью Владимира Путина. Телеведущий уточнил, что президент планирует дать оценки новым угрозам со стороны стран Запада и расставить все точки над i. Это интервью станет дополнением к ежегодному посланию президента Федеральному собранию.