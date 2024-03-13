Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:44, 13 марта 2024Россия

Путин рассказал о бессилии Запада перед единством российского народа

Путин: западные страны столкнулись с бессилием перед единством народа России
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Запад после начала спецоперации на Украине полагали покончить с Россией, но столкнулся с бессилием перед единством российского народа и растущими возможностями Вооруженных сил страны. Об этом рассказал глава РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости.

Как отметил президент, часть западных элит не хочет иметь по соседству такую огромную страну и думают о том, что ее было бы лучше разделить на части.

«Отсюда и пошел лозунг — нанести России стратегическое поражение на поле боя. Но позднее пришло осознание того, что это маловероятно, а еще позже — что это невозможно», — уточнил глава РФ.

Тогда пришло понимание, что западные страны сталкиваются с бессилием. Запад столкнулся с бессилием перед единством российского народа, перед «фундаментальными основами российской финансово-экономической системы». Все это произошло, несмотря на то, что государства полагались на «мощь всесильных Соединенных Штатов», резюмировал Путин.

Ранее глава РФ на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи заявил о бессмысленности присоединения России к Западу.

Ранее журналист Дмитрий Киселев анонсировал большое интервью Владимира Путина. Телеведущий уточнил, что президент планирует дать оценки новым угрозам со стороны стран Запада и расставить все точки над i. Это интервью станет дополнением к ежегодному посланию президента Федеральному собранию.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил о готовности России к ядерной войне

      Во Франции подняли вопрос о последствиях утечки разговора немецких генералов

      Россияне бросились скупать один вид товаров

      Россиянам развеяли миф о чистке организма

      Путин заявил о невмешательстве России в ход выборов в США

      Путин раскрыл последствия ввода польских войск на Украину

      Путин заявил об отсутствии планов раскалывать Запад

      Путин рассказал о развитии ядерных сил США

      Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине

      Путин рассказал о бессилии Запада перед единством российского народа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше