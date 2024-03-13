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15:22, 13 марта 2024Забота о себе

Россиянам раскрыли неочевидные правила чистки зубов

Стоматолог Лосев: каждый зуб при чистке нужно обрабатывать не менее 20 раз

Фото: Pxhere

При чистке зубов нужно соблюдать ряд иногда неочевидных, но очень важных правил, рассказал стоматолог Владимир Лосев. Их врач раскрыл россиянам в беседе с NEWS.ru.

По словам специалиста, во время процедуры головку щетки нужно располагать под углом в 45 градусов, а начинать чистку лучше с дальних жевательных зубов, постепенно перемещаясь в сторону передних. «Не жалейте времени на процесс очищения. Каждый зуб необходимо обрабатывать не менее 20 раз», — заявил стоматолог.

Чтобы уничтожить налет, продолжил он, нужно совершать выметающие движения щеткой, с нажимом поворачивая ее по направлению от десен. Таким образом, объяснил Лосев, можно не только удалить застрявшие кусочки еды и вредные бактерии, но и провести полезный и эффективный массаж тканей. Такая правильная чистка, добавил специалист, послужит профилактикой воспалительных процессов — к примеру гингивита, сопровождающегося кровоточивостью и рыхлостью десен.

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Около зоны щек, уточнил Лосев, зубы нужно очищать круговыми мягкими движениями, внутри работая щеткой в обратном от десен направлении, а жевательные зоны боковых зубов чистить движениями вверх-вниз. Наконец, подчеркнул он, от налета нужно очистить язык, используя для этого обратную сторону щетки.

Ранее стоматолог-хирург Арам Давидян рассказал об использовании скребка для языка для гигиены полости рта. По словам врача, применение этого гаджета снизит скорость размножения бактерий, способных спровоцировать развитие заболеваний ЖКТ.

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      Александра Лисица
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