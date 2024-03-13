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20:22, 13 марта 2024Силовые структуры

Россиянин поссорился с сожителем матери и 17 раз ударил его соляной лампой

Жителю Петербурга дали 10 лет колонии за убийство сожителя матери соляной лампой

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookprss.com

Суд приговорил к десяти годам лишения свободы жителя Санкт-Петербурга, который расправился с сожителем матери при помощи соляной лампы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

По данным следствия, все произошло в ноябре 2021 года в квартире на Суворовском проспекте. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с 51-летним сожителем матери и не менее 17 раз ударил его соляной лампой по голове и телу. Мужчина не выжил.

В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. В зале суда он не признал свою вину и указал, что просто оборонялся. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее Братский городской суд приговорил местного жителя к девяти годам и шести месяцам лишения свободы за расчленение мужчины после застолья.

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      Олеся Мицкевич
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