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12:25, 13 марта 2024Спорт

Российского хоккеиста включили в список главных разочарований сезона НХЛ

The Athletic включил Андрея Кузьменко в список главных разочарований сезона НХЛ

Фото: Sergei Belski / USA TODAY Sports / Reuters

The Athletic составил список главных разочарований сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Он доступен на сайте издания.

В список был включен российский форвард Андрей Кузьменко. Первую половину сезона он играл за «Ванкувер Кэнакс», после чего в феврале был обменян в «Калгари Флэймс».

«Всего за полсезона Кузьменко прошел путь от идеального напарника для Элиаса Петтерссона до игрока с плохим контрактом, от которого "Кэнакс" пришлось отказаться», — сказано в сообщении. Отмечается, что после перехода в «Калгари» россиянин стал играть немного лучше.

Всего в сезоне-2023/2024 Кузьменко провел 56 матчей. В них он забросил 13 шайб и сделал 16 результативных передач.

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      Дарья Коршунова
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