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20:08, 13 марта 2024Мир

США отправят Польше способные поражать цели в России ракеты

Генерал Ружаньский: США отправят Польше ракеты, способные поражать цели в РФ

Фото: Capt. Adan Cazarez / U.S. Army / Reuters

США отправят Польше партию ракет, способных поражать цели на территории России. Об этом заявил бывший командующий Вооруженными силами Польши генерал Мирослав Ружаньский в интервью изданию Gazeta.pl, его слова приводит РИА Новости.

«Когда меня спрашивают, как должны развиваться вооруженные силы, я считаю, что армия должна обладать способностью обнаруживать и нейтрализовать угрозы еще за пределами страны», — отметил Ружаньский.

По его словам, речь идет о ракетах JASSM, благодаря которым польские самолеты смогут поражать цели на территории Калининградской области, Белоруссии или России.

Ранее Госдепартамент США объявил о планах продажи Польше ракет на 3,7 миллиарда долларов. Американская администрация уже уведомила Конгресс США о принятых ею решениях. У законодательной ветви власти Соединенных Штатов есть 30 дней на изучение договоренностей и их возможное блокирование.

Маргарита Миронова
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