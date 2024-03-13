Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:39, 13 марта 2024Россия

В Белгородской области сбиты два беспилотника

Губернатор Гладков: в Белгородской области сбиты два беспилотника

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В районе села Серебрянка Новооскольского городского округа Белгородской области сбили два беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших нет. В одном частном домовладении загорелся сарай, уточнил глава региона. На место выехали оперативные службы.

10 марта два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали город Строитель Белгородской области. После падения и детонации беспилотников загорелась фура.

Ранее украинский беспилотник бросил взрывчатку на жилой сектор в хуторе Мухин Шебекинского городского округа.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      «Расставим многие точки над i». Телеведущий Дмитрий Киселев анонсировал большое интервью Путина

      Над Курской областью сбили еще один беспилотник

      Скандальная порномодель собралась переспать с сотней студентов на камеру

      Мужчина пожаловался на постоянные измены жены и получил совет

      Популярная телезвезда показала фигуру в бикини

      В Курской области ПВО сбила три беспилотника

      На Украине назвали ставшее сокрушительной угрозой оружие России

      В Белгородской области БПЛА повредил линию газоснабжения

      В ДНР рассказали о пленении раненых бойцов ВСУ в Невельском

      В России рассказали о защите от Швеции и Финляндии после их вступления в НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше