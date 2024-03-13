В Белгородской области сбиты два беспилотника

Губернатор Гладков: в Белгородской области сбиты два беспилотника

В районе села Серебрянка Новооскольского городского округа Белгородской области сбили два беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших нет. В одном частном домовладении загорелся сарай, уточнил глава региона. На место выехали оперативные службы.

10 марта два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали город Строитель Белгородской области. После падения и детонации беспилотников загорелась фура.

Ранее украинский беспилотник бросил взрывчатку на жилой сектор в хуторе Мухин Шебекинского городского округа.