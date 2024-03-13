В Грузии обвинили Саакашвили в конфликте 2008 года

Папуашвили: конфликт в Южной Осетии 2008 года является преступлением Саакашвили

Вооруженный конфликт 2008 года в Южной Осетии является политическим преступлением грузинских властей того периода во главе с бывшим президентом Михаилом Саакашвили. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает РИА Новости.

По его словам, это утверждение «не нуждается в большом обсуждении». «Есть ли необходимость в расследовании, я не знаю, насколько это релевантно в данный момент, но, конечно, они являются политическими виновниками тех бед», — заявил политик.

Ранее вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский заявлял, что Тбилиси не может передать Киеву Саакашвили, поскольку экс-президент совершил преступление, а на Украине станет героем.