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19:26, 13 марта 2024Бывший СССР

В Грузии обвинили Саакашвили в конфликте 2008 года

Папуашвили: конфликт в Южной Осетии 2008 года является преступлением Саакашвили

Фото: Evgen Kotenko / Globallookpress.com

Вооруженный конфликт 2008 года в Южной Осетии является политическим преступлением грузинских властей того периода во главе с бывшим президентом Михаилом Саакашвили. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает РИА Новости.

По его словам, это утверждение «не нуждается в большом обсуждении». «Есть ли необходимость в расследовании, я не знаю, насколько это релевантно в данный момент, но, конечно, они являются политическими виновниками тех бед», — заявил политик.

Ранее вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский заявлял, что Тбилиси не может передать Киеву Саакашвили, поскольку экс-президент совершил преступление, а на Украине станет героем.

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      Алевтина Запольская
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