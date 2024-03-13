В Кремле ответили на вопрос о дате поездки Путина в Якутию
Песков заявил, что в Кремле своевременно сообщат дату поездки Путина в Якутию
В Кремле своевременно сообщат дату поездки президента России Владимира Путина в Якутию. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.
«Мы сообщим вам своевременно», — ответил представитель Кремля на вопрос, планируется ли визит Путина в Якутию на следующей неделе после выборов или в иное время.
Накануне Путин во время разговора с мэром Якутска Евгением Григорьевым анонсировал свою поездку в Якутию.
«Мы, как и договорились, в ближайшее время к вам обязательно приеду. По-моему, где-то завтра-послезавтра мы договорились с руководителем республики обсудить, какие именно вопросы мы должны будем обсуждать с ним на месте по плану развития», — сказал глава государства.