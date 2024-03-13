Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:38, 13 марта 2024Россия

В Кремле ответили на вопрос о дате поездки Путина в Якутию

Песков заявил, что в Кремле своевременно сообщат дату поездки Путина в Якутию

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

В Кремле своевременно сообщат дату поездки президента России Владимира Путина в Якутию. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Мы сообщим вам своевременно», — ответил представитель Кремля на вопрос, планируется ли визит Путина в Якутию на следующей неделе после выборов или в иное время.

Накануне Путин во время разговора с мэром Якутска Евгением Григорьевым анонсировал свою поездку в Якутию.

«Мы, как и договорились, в ближайшее время к вам обязательно приеду. По-моему, где-то завтра-послезавтра мы договорились с руководителем республики обсудить, какие именно вопросы мы должны будем обсуждать с ним на месте по плану развития», — сказал глава государства.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Российские морпехи совершили успешный рейд на правый берег Днепра. ВСУ могли потерять десятки бойцов

      Нюша показала фигуру в прозрачном комбинезоне

      Очки виртуальной реальности впервые использовали во время операции

      В Кремле прокомментировали интервью Путина журналисту Киселеву

      Воры проникли в музей и украли золото и бриллианты на миллион евро

      Родные Началовой решили избавиться от ее роскошной квартиры из-за долгов

      Популярный певец 90-х назвал причину отъезда Пугачевой из России

      В Кремле ответили на вопрос о дате поездки Путина в Якутию

      В Госдуме назвали основу для переговоров по Украине

      Раскрыто число уничтоженных при попытке прорвать российскую границу диверсантов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше