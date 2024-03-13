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20:06, 13 марта 2024Бывший СССР

В Латвии ужесточат погранпроверку на время выборов президента России

В погранслужбе Латвии заявили об усилении проверок на время выборов в России

Фото: Alexander Welscher / Globallookpress.com

В Латвии на время президентских выборов в России усилят проверку граждан, въезжающих на территорию страны. Об этом сообщил глава погранслужбы Гунтис Пуятс, передает портал lsm.lv.

«Планируется очень интенсивно работать вместе с Госполицией, осуществлять иммиграционный контроль для проверки права на въезд в Латвию, пребывания в стране — имеется ли действующая виза или вид на жительство», — заявил Пуятс, добавив, что особый упор при проверке будет сделан на граждан России.

Он также сообщил, что в связи со вступлением в силу ограничений, связанных с продлением вида на жительство в Латвии, некоторые граждане могут утратить право на пребывание в стране. Вместе с тем глава погранслужбы прибалтийской республики высказался о «возможных рисках провокаций».

Ранее в полиции Латвии заявили, что у российского посольства в Риге в дни выборов президента РФ планируется организовать пункты проверки виз и видов на жительство у граждан России. Также правоохранители пообещали отслеживать «факты возможного одобрения политики российских властей».

На заявление латвийской полиции отреагировали в посольстве России. Дипломатическое представительство уличило Ригу в грубом посягательстве на конституционные права граждан РФ, а также заявило об игнорировании латвийской стороной запросов о предоставлении гарантий неприкосновенности и иммунитета россиянам за участие в голосовании.

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      Екатерина Грищенко
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