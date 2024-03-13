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09:51, 13 марта 2024Бывший СССР

В Минобороны Украины назвали цели мобилизации

Минобороны Украины: мобилизация нацелена на замену 330 тысяч истощенных военных

Фото: Reuters

Мобилизация на Украине нацелена на замену 330 тысяч военных, которые находятся на поле боя. Цели мобилизации назвала газета Financial Times со ссылкой на Минобороны Украины.

«Усилия были в основном направлены на замену 330 тысяч истощенных военнослужащих, которые в настоящее время находятся на поле боя», — говорится в комментарии ведомства.

При этом в министерстве обороны уточнили, что остальные новобранцы должны компенсировать потери, а также, в зависимости от ситуации на передовой, удовлетворять другие военные нужды.

Ранее стало известно, что украинские военные теряют мотивацию и боевой дух из-за длительного отсутствия ротации. Кроме того, по словам одного из штурмовиков Вооруженных сил Украины, бойцам сложно получить отпуск, чтобы отдохнуть от боевых действий.

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      Александр Курбатов
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