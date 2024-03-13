В Минобороны Украины назвали цели мобилизации

Минобороны Украины: мобилизация нацелена на замену 330 тысяч истощенных военных

Мобилизация на Украине нацелена на замену 330 тысяч военных, которые находятся на поле боя. Цели мобилизации назвала газета Financial Times со ссылкой на Минобороны Украины.

«Усилия были в основном направлены на замену 330 тысяч истощенных военнослужащих, которые в настоящее время находятся на поле боя», — говорится в комментарии ведомства.

При этом в министерстве обороны уточнили, что остальные новобранцы должны компенсировать потери, а также, в зависимости от ситуации на передовой, удовлетворять другие военные нужды.

Ранее стало известно, что украинские военные теряют мотивацию и боевой дух из-за длительного отсутствия ротации. Кроме того, по словам одного из штурмовиков Вооруженных сил Украины, бойцам сложно получить отпуск, чтобы отдохнуть от боевых действий.