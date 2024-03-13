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13:04, 13 марта 2024Россия

В Новой Москве трехлетний мальчик выжил после падения из окна четвертого этажа

MK.RU: в Новой Москве трехлетний мальчик выжил после падения из окна 4-го этажа

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В поселении Десеновское в Новой Москве трехлетний ребенок выжил после падения из окна четвертого этажа. Об этом стало известно MK.RU.

Как удалось выяснить изданию, ребенок находился в квартире с бабушкой и прабабушкой, которые вдвоем остались приглядывать за ним, пока его родители уехали на работу. В одной из комнат двухкомнатной квартиры, расположенной на Офицерской улице, прабабушка малыша оставила окно открытым и пошла к своей дочери, готовившей еду, на кухню.

Пенсионерки некоторое время общались, после чего одна из женщин решила проведать мальчика. Оказавшись в комнате, она поняла, что детсадовца нигде нет. Вместе с другой няней она выглянула в окно и заметила следы в сугробе. Шокированные пенсионерки спустились по лестнице на первый этаж, вышли из подъезда. К ним навстречу вышел правнук без всяких повреждений.

О случившемся бабушки рассказали родителям малыша. Те отвезли его в больницу, там у него травм не обнаружили.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве в микрорайоне Родники ученица шестого класса выпала из окна десятого этажа и уцелела.

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      Анна Щербакова
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