В Москве шестиклассница выпала из окна десятого этажа и выжила

В Новой Москве ученица шестого класса выпала из окна десятого этажа и выжила

В Новой Москве в микрорайоне Родники ученица шестого класса выпала из окна десятого этажа и выжила. Об этом сообщил источник «Известий».

По его информации, девочку нашли прохожие, которые вызвали врачей. Медики диагностировали у школьницы перелом бедра и сотрясение, ее госпитализировали.

После случившегося правоохранители начали проверку. Обстоятельства происшествия выясняются.

В ноябре 2023 года в Новосибирске годовалый ребенок упал с 18-го этажа и выжил. Мальчик после падения с высоты полчаса пролежал на земле, пока прохожий не вызвал ему скорую. Предварительно, годовалый ребенок открыл окно и выпал, когда вся его семья спала.