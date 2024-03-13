В Пулково ввели ограничения на вылет и посадку самолетов

«112»: в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге введен план «Ковер»

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге был введен план «Ковер» утром в среду, 13 марта. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

Уточняется, что авиагавань временно не принимала и не выпускала самолеты. В настоящее время аэропорт вернулся к работе в штатном режиме.

Ранее посадку и вылет самолетов в Пулково ограничивали 10 марта. Это было сделано для обеспечения безопасности гражданских воздушных судов.

4 марта пассажирский самолет, вылетевший из Пулково, сделал петлю в воздухе и экстренно вернулся в аэропорт. По данным источника, инцидент произошел с Sukhoi Superjet 100.