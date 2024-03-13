В России рекордно выросли зарплаты курьеров

hh.ru: средняя зарплата курьеров в России за год выросла почти на 30%

Средняя зарплата курьеров в России выросла за года более чем на 25 тысяч рублей — с 87,2 до 112,5 тысячи рублей, рассказала РИА Новости руководитель направления маркетинговых исследований hh.ru Мария Игнатова.

По ее словам, на рынке по-прежнему не хватает представителей этой профессии, что является трендом последних нескольких лет, а динамика и уровень зарплат говорят о том, что работодатели ведут за них «серьезную борьбу». На фоне этого в стране и зафиксировали рекордный рост заработков курьеров, которые увеличились почти на 30 процентов.

Среди лидеров по найму работников служб доставки специалист назвала логистические компании и операторы b2b-услуг по доставке, а также розничные торговые сети и ИТ-компании, к которым относятся и маркетплейсы. Охлаждение спроса на курьеров при сохранении текущих условий в экономике она допустила только при массовом внедрении роботов-доставщиков, доставки дронами.

Ранее сообщалось, что максимальная зарплата автокурьеров может доходить в Москве и Санкт-Петербурге до 200 и 165 тысяч соответственно. Средние заработки в этой сфере по данным SuperJob в 2023 году составляли в тех же городах 95 тысяч и 78 тысяч рублей.