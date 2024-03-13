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02:26, 13 марта 2024Россия

В российском регионе объявили опасность атаки БПЛА

Губернатор Гусев: опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников. Об этом заявил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Со стороны Украины к Воронежской области приближаются беспилотные летательные аппараты. Силы ПВО готовы», — написал политик.

Глава региона призвал следить за оповещениями от правительства области или от МЧС России, а также быть готовыми быстро перейти в комнату без окон, при нахождении на улице — в здание, подземный переход, на парковку.

Ранее, 7 марта, в Воронежской области объявляли опасность атаки беспилотников. Отменили ее через два часа.

Помимо этого, угроза ракетной опасности в ночь на четверг, 7 марта, также объявлялась в Курской и Белгородской областях. Ее отменили спустя почти два часа.

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      Юлия Мискевич
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