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03:51, 13 марта 2024Мир

В США рассказали об унижении Макрона решением по Украине

Экс-разведчик Риттер: Макрон паникует из-за возможного отречения США от Украины
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Решение США сворачивать украинский проект поставило президента Франции Эммануэля Макрона в крайне неловкое положение. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, американская администрация решила искать выход из украинского конфликта и отправила в отставку замгоссекретаря США Викторию Нуланд. «Теперь Макрон и Шольц в неловком положении. У Макрона полный конфуз, он унижен этим. Соединенные Штаты оставили его в подвешенном состоянии», — сказал Риттер.

Риттер полагает, что это вызвало панику у Макрона, который теперь пытается повлиять на Вашангтон пустыми угрозами эскалации конфликта на Украине.

Он отметил, что именно США заставили европейских лидеров резко изменить свое отношение к России. До конфликта на Украине Макрон говорил о совместной с Москвой системе безопасности, но уже позже, под давлением Вашингтона, Париж стал яростнее всех выступать за поддержку Киева и против России. Как считает Риттер, именно Нуланд убеждала европейских политиков сделать ставку на украинское контрнаступление и поставки дальнобойных ракет.

5 марта глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что Нуланд покинет свой пост в ближайшие недели. Обязанности Нуланд после ее ухода с должности станет временно исполнять заместитель госсекретаря Джон Басс.

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      Марина Совина
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