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23:52, 9 марта 2024Мир

В США раскрыли новые подробности отставки Нуланд

Скотт Риттер: Нуланд уходит в отставку из-за разногласий с Байденом по Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector раскрыл новые подробности отставки замгоссекретаря США Виктории Нуланд.

По его словам, Нуланд решила уйти в отставку ввиду разногласий с официальной политикой администрации президента США Джо Байдена по Украине. «Ее взгляд на то, как мы [США] должны действовать в отношении Украины, больше не соответствует реальности, даже администрация Байдена стала это понимать», — сказал он.

Риттер отметила, что Нуланд «подначивала» оказывающие помощь Киеву страны делать все более прямолинейные и резкие заявления относительно России и конфликта на Украине.

Ранее о скорой отставке Нуланд сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен. В качестве одной из вероятных причин называются разногласия Нуланд с Белым домом из-за несоответствия ее риторики текущим реалиям отношений с Россией.

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      Марина Совина
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