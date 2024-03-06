В США раскрыли причину отставки Нуланд

Экс-разведчик Риттер: причиной отставки Нуланд стали разногласия с Белым домом

Заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд вынуждают уйти в отставку из-за радикальных разногласий с курсом Белого Дома. Такую причину раскрыл бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону.

Он подчеркнул, что это не добровольное решение Нуланд. «Она больше не находится в русле той политики, которую проводят президент и госсекретарь», — заявил он.

Экс-разведчик выразил мнение, что у замгоссекретаря слишком сильные убеждения и слишком высокий статус в политике США, чтобы прогнуться под взгляды Белого дома. Риттер добавил, что у администрации президента США Джо Байдена происходит «сверка с реальностью» перед президентскими выборами. По его словам, риторика Нуланд не соответствует текущим потребностям Вашингтона в отношениях с Россией.

О том, что Виктория Нуланд покинет свой пост в ближайшие недели, сообщил 5 марта глава Госдепа США Энтони Блинкен. Он также уточнил, что ее обязанности после ухода с должности будет временно исполнять заместитель госсекретаря Джон Басс.