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06:11, 6 марта 2024Мир

В США раскрыли причину отставки Нуланд

Экс-разведчик Риттер: причиной отставки Нуланд стали разногласия с Белым домом

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд вынуждают уйти в отставку из-за радикальных разногласий с курсом Белого Дома. Такую причину раскрыл бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону.

Он подчеркнул, что это не добровольное решение Нуланд. «Она больше не находится в русле той политики, которую проводят президент и госсекретарь», — заявил он.

Экс-разведчик выразил мнение, что у замгоссекретаря слишком сильные убеждения и слишком высокий статус в политике США, чтобы прогнуться под взгляды Белого дома. Риттер добавил, что у администрации президента США Джо Байдена происходит «сверка с реальностью» перед президентскими выборами. По его словам, риторика Нуланд не соответствует текущим потребностям Вашингтона в отношениях с Россией.

О том, что Виктория Нуланд покинет свой пост в ближайшие недели, сообщил 5 марта глава Госдепа США Энтони Блинкен. Он также уточнил, что ее обязанности после ухода с должности будет временно исполнять заместитель госсекретаря Джон Басс.

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      Марина Совина
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