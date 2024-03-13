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12:42, 13 марта 2024Наука и техника

Очки виртуальной реальности впервые использовали во время операции

Британские хирурги использовали очки Apple Vision Pro во время операции

Фото: Jim Norton / Reuters

В Великобритании очки виртуальной реальности Apple применили во время операции. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Очки использовала команда частной больницы Кромвеля в Лондоне. Гаджет применили во время операции на позвоночнике. «Это исключает человеческую ошибку. Технологии избавляет нас от догадок», — прокомментировала событие старшая медсестра больницы Суви Веро. По словам журналистов, это первый подобный случай использования очков виртуальной реальности в медицине.

Журналисты профильного издания 9to5Mac заявили, что их британские коллеги переоценили возможности Vision Pro. На самом деле, гарнитуру использовал не хирург, а медсестра, которая с помощью устройства могла постоянно следить за показателями здоровья пациента. Также они заметили, что Apple Vision Pro нельзя официально приобрести в Великобритании — очки пока продаются только в США.

Проводившие операцию медики оценили пользу нового устройства. По словам хирурга Саеда Афтаба, который непосредственно оперировал пациента, очки Vision Pro значительно расширили возможности медсестры как ассистента.

В конце февраля офтальмолог Арвинда Сайни заявил, что гарнитура дополненной реальности от Apple не так опасна для здоровья, как считают многие. По словам специалиста, очки могут вызвать перенапряжение глаз, но вряд ли способны испортить зрение.

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      Андрей Ставицкий
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