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15:30, 29 февраля 2024Наука и техника

Названы побочные эффекты Apple Vision Pro для здоровья

The Verge: очки Apple Vision Pro может вызвать перенапряжение и сухость глаз

Фото: Mike Blake / Reuters

Гарнитура дополненной реальности от Apple не так опасна для здоровья, как считают многие. Об этом сообщает издание The Verge.

По словам доктора и представителя Американской академии офтальмологии Арвинда Сайни, миф о том, что гаджеты могут испортить зрение, остается мифом: «Несмотря на то, во что верят многие люди, сидение слишком близко к телевизору не повредит глазам». Также он заявил, что гарнитуры AR и VR, как и Viaion Pro не способны нанести серьезный урон здоровью.

Однако специалист назвал побочные эффекты от использования подобных очков. В первую очередь доктор выделил перенапряжение и сухость глаз, которые возникают, когда человек слишком долго пользуется гаджетом и редко моргает. «Хотя эти симптомы могут вызывать дискомфорт, нет никаких научных доказательств того, что любые цифровые экраны, включая устройства виртуальной реальности, вредны для здоровья глаз», — отметил Сайни.

Специалист рассказал, что утомление глаз от использования Vision Pro также может быть вызвано так называемым конфликтом вергенции и аккомодации. В реальном мире, когда человек смотрит на объект, точка фокуса и физическое расстояние до этого объекта одинаковы, в виртуальном — могут различаться. Также от перенапряжения зрения может возникнуть субконъюнктивальное кровоизлияние, однако такие повреждения глаз, как правило, заживают естесственным образом.

В конце февраля врач Владислав Воробьевский заявил, что Apple Vision Pro может спровоцировать головную боль. Кроме того, девайс может вызвать ограничение в подвижности первого шейного позвонка.

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      Андрей Ставицкий
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