Желание России взять крупные города Украины оценили

Обозреватель Шлепченко: Харьков теоретически может перейти под контроль России

Военный обозреватель Влад Шлепченко оценил желание России взять под контроль крупные города Украины — таким этим летом может стать Харьков, считает сотрудник «Царьграда».

После взятия Авдеевки начались массовые обсуждения взятия Россией и больших украинских городов — в частности, Одессы и Харькова. Однако командование войск ВС РФ вряд ли захочет брать их штурмом, ведь это повлечет за собой внушительные разрушения и сопутствующие потери, отметил Шлепченко.

«В реалиях 2024 года про эти города можно забыть. События под Авдеевкой никак не связаны с этими локациями, в которых театра боевых действий еще нет», — заявил он.

Чтобы выйти на Одессу, необходимо для начала разгромить донбасскую группировку ВСУ, форсировать Днепр и взять Запорожье. Или же — взять Кривой Рог, продвинуться на несколько сотен километров на запад, после чего свернуть на север. То есть это возможно в реалиях уже полного разгрома Вооруженных сил Украины, утверждает обозреватель издания.

Теоретически Харьков может перейти под контроль России ближе к лету, продолжил он. «Но вероятность этого очень мала. Очевидно, что Москва не хочет драться за большие города, а в Харькове проживает 1,5 миллиона человек, это второй по величине город на Украине», — считает Шлепченко.

По мнению эксперта, российские войска, скорее всего, сконцентрируются на небольших населенных пунктах Украины, расположенных у линии фронта.

Ранее сообщалось, что новая помощь Киеву поможет ВСУ начать наступление в конце 2024 года. Такие сроки назвал глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс.