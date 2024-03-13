Желавший играть за Россию футболист получил вызов в сборную Германии

Желавший получить российский паспорт Антон получил вызов в сборную Германии

Защитник немецкого «Штутгарта» Вальдемар Антон получил вызов в сборную Германии. Об этом сообщает Sky Sport.

По информации источника, главный тренер национальной команды Юлиан Нагельсманн решил впервые пригласить Антона на мартовские встречи.

Ранее Антон высказывал желание получить российский паспорт, чтобы играть за сборную России. Футболист родился в 1996 году в Узбекистане. Бывший тренер сборной Станислав Черчесов заявлял о готовности рассмотреть кандидатуру немца, если тот получит российское гражданство.

В текущем сезоне 27-летний футболист провел за «Штутгарт» 29 матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.