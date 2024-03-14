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14:20, 14 марта 2024Наука и техника

В играх появятся ИИ-компаньоны

Google представила нейросеть SIMA, которая поможет геймерам проходить игры

Фото: Unsplash

Американская корпорация Google представила нейросеть SIMA, которая может играть в видеоигры. Об этом сообщает издание The Verge.

По словам специалиста Google DeepMind, автора проекта Тима Харли, SIMA не является неигровым персонажем (NPC), которые появляются в большинстве игр. Модель искусственного интеллекта (ИИ) обучена повторять действия за геймерами и выполнять определенные команды, проходя игры. «Нейросеть SIMA не обучена побеждать в игре; она обучена делать то, что ей говорят, и помогать», — заметил Харли.

ИИ-модель умеет воспринимать трехмерный мир, распознавать изображения и обучаться естественному языку. Модель тестировали с участием разработчиков Hello Games, Embracer, Tuxedo Labs, Coffee Stain и других игр. SIMA обучали на играх No Man's Sky, Teardown, Valheim и Goat Simulator 3. Специалисты Google описали нейросеть как ИИ-компаньона для геймеров.

По словам Тима Харли, SIMA будет полезна не только в линейных играх, но и в тайтлах с открытым миром. По этой причине ИИ активно обучали в Goat Simulator, геймплей которой не предполагает выполнения конкретных задач. В настоящий момент SIMA имеет около 600 базовых навыков.

В конце января руководители Sony заявили, что ИИ поможет создателям видеоигр, но не заменит их. «Мы не можем мешать технологиям, но в то же время развлечения — это бизнес для людей», — подчеркнул руководитель корпорации Кеничиро Йошида.

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      Андрей Ставицкий
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