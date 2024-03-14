Раскрыто цветущее прошлое Аляски

Geosciences: на Аляске обнаружили следы динозавров

Международная группа ученых обнаружила новые окаменелости динозавров и растений на северо-западе Аляски. Результаты исследования, опубликованные в журнале Geosciences, раскрывают, что в прошлом этот регион был цветущей и влажной средой с высоким биоразнообразием.

Открытие было сделано в формации Нанушук, которая представляет собой обнаженные слои осадочных пород толщиной 200-1500 метров в центральной и западной части аляскинского боро Норт-Слоп. Он датируется примерно 94-113 миллионами лет назад, серединой мелового периода. Раскопки проводились в 2015-2017 годах.

Были обнаружены 75 ископаемых следов и других признаков жизнедеятельности динозавров, которые обитали в прибрежных районах около речных дельт. Двуногие травоядные динозавры составили 59 процентов от общего числа обнаруженных следов. Четвероногие травоядные составляли 17 процентов, авиалы (птицеподобные динозавры и сами птицы) — 15 процентов, а нептичьи, в основном плотоядные, двуногие динозавры — 9 процентов. Также палеонтологи нашли множество окаменелых пней диаметром 0,6 метра.

Анализ изотопов углерода образцов древесины привел к выводу, что в этом регионе ежегодно выпадало около 177 сантиметров осадков. Это подтверждает, что в то время климат характеризовался меловым температурным максимумом, который возник примерно 90 миллионов лет назад, и средние глобальные температуры были значительно выше, чем сегодня.