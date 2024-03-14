Назван способ включить важную функцию в часах Apple

9to5Mac: пульсоксиметр в Apple Watch можно включить после джейлбрейка iPhone

Пользователи Apple Watch в США могут активировать недоступную функцию измерения уровня насыщения крови кислородом в часах. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Журналисты медиа напомнили, что с недавнего времени — из-за нарушения патента компании Masimo — во всех новых часах Apple отключен пульсоксиметр. Однако специалисты назвали способ включить важную функцию. Оказалось, что опция будет доступна, если выполнить джейлбрейк iPhone — процедуру, которая открывает возможности для альтернативных настроек телефона.

Юристы Masimo, в частности, обращали на это внимание, призывая запретить в США продажу не только новых, но и старых Apple Watch. Однако в Погранично-таможенной службе США заявили, что для включения запрещенного пульсоксиметра необходимо провести сложные манипуляции с устройством.

Также журналисты 9to5Mac обратили внимание, что патент Masimo на пульсоксиметр, из-за которого в США запретили продажи Apple Watch, истечет в 2028 году. Из этого следует, что через четыре года Apple может вернуть функцию на свои смарт-часы.

В конце января стало известно, что корпорация Apple начнет продажи умных часов без пульсоксиметра — на фоне разбирательств, связанных с нарушением патентов. На устройствах американских пользователей, приобретенных до 18 января, пульсоксиметр продолжит работу.