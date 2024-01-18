Apple ухудшила все продаваемые в США умные часы

The Verge: Apple начнет продажи смарт-часов без пульсоксиметра 18 января

Корпорация Apple начнет продажи умных часов без пульсоксиметра — на фоне разбирательств, связанных с нарушением патентов. Об этом сообщает издание The Verge.

В компании рассказали, что с 18 января все продаваемые в США Apple Watch 9 и Apple Watch Ultra 2 не будут иметь функцию определения уровня насыщения крови кислородом. При этом в компании считают, что Апелляционный суд Федерального округа США должен отменить решение Комиссии по международной торговле (USITC), которая ранее запретила импорт часов из-за нарушения патента Masimo.

По словам журналистов, таким образом компания ухудшила все смарт-часы, продаваемые на территории Соединенных штатов. При этом на устройствах американских пользователей, приобретенных до 18 января, пульсоксиметр продолжит работу.

Ранее журналисты издания Wccftech заявили, что американские власти получат возможность почти полностью запретить продажи умных часов Apple в стране. По оценке специалистов, есть довольно высокая вероятность, что в США ограничат продажи и других носимых устройств американского бренда.