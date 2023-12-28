Вероятность полного запрета продажи Apple Watch в США оценили

Wccftech: в США могут запретить продажи почти всех Apple Watch из-за патентов

Американские власти получат возможность почти полностью запретить продажи умных часов Apple в стране. Об этом сообщает издание Wccftech.

Журналисты медиа напомнили, что в конце декабря по жалобе Masimo из продажи в США изъяли новые модели часов Apple. По оценке специалистов, есть довольно высокая вероятность, что в стране ограничат продажи и других носимых устройств американского бренда.

В материале говорится, что не только Masimo заявляла о краже своих патентов. В 2021 году фирма AliveCor требовала Комиссию по международной торговле США (USITC) запрета продажи Apple Watch из-за нарушенного Apple патента, касающегося работы ЭКГ. Специалисты Wccftech заявили, что если USITC в итоге примет сторону AliveCor, то продажи всех часов Apple с поддержкой ЭКГ запретят.

Представители компании заявили, что в 2015 году демонстрировали корпорации Тима Кука работу ремешка с ЭКГ, предназначенного для умных часов. В 2018 году IT-гигант выпустил Apple Watch 4, которые получили поддержку ЭКГ. Единственным устройством Apple, которое не имеет поддержки данной функции, остались Apple Watch SE.

Ранее аналитики JP Morgan заявили, что корпорация Apple потеряет миллиарды долларов из-за запрета на продажу Apple Watch. При этом неизвестно, удастся ли компании уладить патентный спор.