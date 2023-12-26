Новые Apple Watch исчезли из продажи в США

9to5Mac: Apple остановила продажи часов Apple Watch 9 и Ultra 2 в США

Корпорация Apple полностью остановила продажи умных часов нового поколения на территории США. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Журналисты медиа обратили внимание, что часы Apple исчезли из продажи после запрета Комиссии по международной торговле США (USITC), о котором стало известно в середине декабря. 21 декабря Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 пропали с сайта Apple, 26 декабря — из магазинов в США.

Согласно решению USITC, корпорация использовала чужие патенты при создании датчика определения уровня насыщения крови кислородом. Эта функция используется в часах бренда, выпущенных осенью. Журналисты 9to5Mac уточнили, что президент США Джо Байден мог наложить вето на решение USITC до 25 декабря, но, очевидно, не стал этого делать.

На страницах интернет-магазина Apple уточняется, что новые часы временно недоступны для покупки. Журналисты обратили внимание, что вместо Apple Watch 9 компания начала активно рекламировать Apple Watch SE, которые не имеют функции определения уровня кислорода в крови. В разговоре с авторами 9to5Mac представители IT-гиганта сообщили, что делают все возможное, чтобы вернуть умные часы в продажу.

Ранее аналитики JP Morgan заявили, что Apple потеряет около пяти миллиардов долларов из-за запрета продажи Apple Watch. Сумма может быть больше, если запрет не будет снят в 2024 году.