Apple запретили продажи умных часов в США

9to5Mac: Продажи новых Apple Watch в США запретили из-за нарушения патентов

Американские продажи новых умных часов Apple Watch запретили. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Комиссия по международной торговле США (USITC) запретила корпорации Apple продажи умных часов из-за проигранного патентного спора с компанией Masimo. Причиной спора оказались патенты, касающиеся технологии обнаружения уровня насыщения крови кислородом.

Отмечается, что свое вето на решение до 25 декабря может наложить президент США Джо Байден, однако пока этого не произошло. Таким образом, начиная с 25 декабря экспорт Apple Watch 9 и Apple Watch Ultra 2 в страну будет запрещен.

В компании сообщили, что продажи часов на сайте Apple прекратятся 21 декабря. В розничных магазинах устройства перестанут быть доступны с 24 декабря. При этом никаких ограничений для уже проданных до этой даты девайсов не последует.

Позже источники Bloomberg сообщили, что в Apple намерены обойти запрет, отключив на уровне ПО функцию определения уровня кислорода в крови в часах. В компании Masimo заявили, что этого шага будет недостаточно для снятия запрета.

В конце октября власти Франции разрешили Apple возобновить продажи iPhone 12 на всей территории страны. В середине сентября продажи девайсов запретили из-за повышенного уровня опасного излучения.