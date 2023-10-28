Во Франции разрешили продажи iPhone 12

ANFR разрешило продажи iPhone 12 во Франции, кроме заморских территорий

Власти Франции разрешили Apple возобновить продажи iPhone 12 на всей территории страны. Об этом говорится в сообщении Национального частотного агентства Франции (ANFR).

В заявлении агентства уточняется, что Apple выпустила обновление, снижающее электромагнитное излучение iPhone 12. В связи с этим американская компания может возобновить продажи смартфонов на территории страны.

Представители ANFR отметили, что после выхода обновления электромагнитное излучение смартфонов достигло нормы. Продажи устройств разрешили на всей территории Франции, кроме заморских департаментов — Гваделупы, Гайаны, Мартиники, Майотты и Реюньона. Обновление iOS для пользователей смартфонов Apple из этих регионов выйдет позже до конца года.

До 2022 года Франция оставалась единственным регионом в мире, где смартфоны Apple продавали вместе с проводными наушниками в комплекте. Этого требовал закон, контролировавший продажу устройств, которые являются источником радиочастотного излучения.

О запрете на продажу iPhone 12 во Франции стало известно в середине сентября. При этом в Apple не признали, что их смартфоны могут быть источником опасного для жизни излучения.