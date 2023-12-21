Apple предсказали миллиардные потери

JP Morgan: Apple потеряет $5 миллиардов из-за запрета продажи Apple Watch

Корпорация Apple потеряет миллиарды долларов из-за запрета на продажу Apple Watch. Об этом сообщает издание Appleinsider.

Аналитики JP Morgan предсказали, что американский IT-гигант недосчитается около пяти миллиардов долларов из-за запрета на продажу Apple Watch 9 и Apple Watch Ultra 2. До 25 декабря компания должна будет остановить продажи новых умных часов в США.

Специалисты организации подсчитали потери Apple на основе данных о продажах IDC. Так, в год компания реализует около 43,9 миллиона единиц умных часов при средней цене 466 долларов, что соответствует примерно 20 миллиардам долларов дохода. На новые девайсы, продажу которых запретили, приходится около 80 процентов поставок, около 30 процентов умных часов продаются в США.

В JP Morgan отметили, что пять миллиардов — ориентировочная цифра. В конечном счете она будет зависеть от того, как быстро Apple урегулирует патентный спор и возобновит продажи часов.

Ранее руководитель компании Masimo Джо Киани, из-за жалобы которой в США запретили продажи Apple Watch, предложил решить конфликт компенсацией. По словам Киани, Apple нарушила закон и должна понести наказание.