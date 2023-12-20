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17:31, 20 декабря 2023Наука и техника

Apple назвали способ отменить запрет на продажу умных часов

Bloomberg: запрет на продажу часов Apple можно урегулировать компенсацией

Фото: Unsplash

Руководитель компании Masimo Джо Киани, из-за жалобы которой в США запретили продажи Apple Watch, назвал способ урегулировать проблему до суда и отменить этот запрет. Интервью с ним публикует Bloomberg.

По словам Киани, его компания хочет урегулировать конфликт с Apple, из-за которого в США запретили продажи умных часов. Топ-менеджер отметил, что корпорация Тима Кука должна будет выплатить компенсацию и принести извинения. «Для танго нужно двое. Но они даже не звонили», — заметил руководитель Masimo.

Джо Киани также отметил, что хотел бы работать вместе с Apple и развивать медицинские технологии. В частности, улучшать функцию определения уровня насыщения крови кислородом, из-за которой Masimo обвинила Apple в краже патентов.

«Это не случайное нарушение — это преднамеренное изъятие нашей интеллектуальной собственности», — заявил Киани и отметил, что компанию поймали, когда она «запустила руку в банку с печеньем». Топ-менеджер Masimo также прокомментировал возможность того, что президент США Джо Байден наложит вето на запрет, назвав это «уловками» Apple.

Ранее Комиссия по международной торговле США (USITC) запретила Apple продажи умных часов из-за проигранного патентного спора с компанией Masimo. Продажи гаджетов прекратятся до конца 2023 года.

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      Андрей Ставицкий
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