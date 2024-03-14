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16:55, 14 марта 2024Наука и техника

Путин назвал Россию лидером в сфере атомных технологий

Путин: Россия помогает с нуля создавать атомную энергетику в других странах

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Президент РФ Владимир Путин заявил, что России помогает с нуля создавать атомную энергетику за рубежом. Об этом сообщает ТАСС.

«При нашем содействии в зарубежных странах практически с нуля создается атомная энергетика, целая отрасль создается, обучаются специалисты, развивается необходимая инфраструктура в соответствии с самыми строгими природоохранными стандартами», — подчеркнул президент. Также Путин назвал Россию лидером в сфере атомных технологий.

Президент России отметил, что в настоящий момент госкорпорация «Росатом» занимается сооружением 22 энергоблоков в семи странах. Кроме того, Владимир Путин отметил, что в атомной энергетике на 99 процентов применяются отечественные технологии.

14 марта президент России по видео-конференц-связи принимал участие в церемонии заливки первого бетона в основание седьмого энергоблока Ленинградской атомной электростанции и начала строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали МоскваСанкт-Петербург.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что Россия вышла в лидеры по применению искусственного интеллекта (ИИ). «Россия по объему совокупных вычислительных мощностей входит в топ-10 стран-лидеров», — подчеркнул министр.

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      Андрей Ставицкий
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