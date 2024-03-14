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12:05, 14 марта 2024Спорт

Баскетболистка сборной России посоветовала три упражнения от боли в спине

Фото: Parker Mauk / Unsplash

Разыгрывающая екатеринбургского УГМК и сборной России по баскетболу Елена Беглова посоветовала три простых упражнения от боли в спине. Ее слова приводит Life.

Начать спортсменка порекомендовала с планки на предплечьях. «Это статическое упражнение можно назвать базовым. Оно направлено на прокачку всех мышц кора. Смысл упражнения — удерживать туловище параллельно полу», — заявила Беглова.

Россиянка также рекомендовала делать ягодичный мостик на одной ноге, для его выполнения нужно лечь на коврик. «Левая нога согнута, правая остается вытянутой. Руки лежат вдоль туловища. Поднимайте таз, напрягая ягодицы. Прямую правую ногу приподнимаем над полом (она выполняет роль отягощения). Спина остается прямой», — добавила Беглова.

Еще одним простым упражнением от болей в спине баскетболистка назвала «крокодил». Для его выполнения тоже нужно лечь на коврик и развести руки по сторонам от корпуса. «Поверните голову вправо и согните правую ногу. Стопу положите на колено левой ноги. Плавно тянемся всем корпусом влево, а правую руку тянем вправо. Вы должны ощутить скрутку позвоночника. Положение удерживается 30 секунд, после чего нужно поменять сторону», — подчеркнула Беглова.

Ранее фитнес-тренер Михаил Прыгунов назвал эффективные упражнения для людей, которые весь рабочий день проводят за компьютером. «Это легкие наклоны вперед и назад, круговые движения в плечевом суставе, а также небольшие повороты корпуса и головы», — заявил специалист.

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      Алексей Гусев
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