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12:41, 14 марта 2024Культура

Дэнни Де Вито заявил о готовности вернуться к роли Пингвина при одном условии

Актер Дэнни Де Вито назвал условие, при котором готов вернуться к роли Пингвина

Кадр: фильм «Бэтмен возвращается»

Голливудский актер и режиссер Дэнни Де Вито заявил, что готов вернуться к роли противника Бэтмена Пингвина. Его цитирует Screen Rant.

Актер исполнил роль суперзлодея в картине «Бэтмэн возвращается» (Batman Returns, 1992) Тима Бертона. Де Вито уточнил, что готов вернуться к роли только в том случае, если режиссером потенциальной картины снова будет Бертон. «Если бы Тим Бертон режиссировал фильм, я бы был там через секунду. Освальд Кобблпот — мой любимый. Я хорошо провел время тогда», — сказал он.

Ранее Тим Бертон объявил о завершении съемок второй части своего фильма «Битлджус». «Только что закончил съемки "Битлджуса". Спасибо всем, кто участвовал», — написал кинематографист.

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      Варвара Кошечкина
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