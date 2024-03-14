Дэнни Де Вито заявил о готовности вернуться к роли Пингвина при одном условии
Актер Дэнни Де Вито назвал условие, при котором готов вернуться к роли Пингвина
Голливудский актер и режиссер Дэнни Де Вито заявил, что готов вернуться к роли противника Бэтмена Пингвина. Его цитирует Screen Rant.
Актер исполнил роль суперзлодея в картине «Бэтмэн возвращается» (Batman Returns, 1992) Тима Бертона. Де Вито уточнил, что готов вернуться к роли только в том случае, если режиссером потенциальной картины снова будет Бертон. «Если бы Тим Бертон режиссировал фильм, я бы был там через секунду. Освальд Кобблпот — мой любимый. Я хорошо провел время тогда», — сказал он.
Ранее Тим Бертон объявил о завершении съемок второй части своего фильма «Битлджус». «Только что закончил съемки "Битлджуса". Спасибо всем, кто участвовал», — написал кинематографист.