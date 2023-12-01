Тим Бертон объявил о завершении съемок второй части «Битлджуса»

Режиссер Тим Бертон рассказал, что завершил съемку «Битлджуса 2»

Американский режиссер Тим Бертон объявил в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) о завершении съемок второй части своего фильма «Битлжус».

«Только что закончил съемки "Битлджуса". Спасибо всем, кто участвовал», — написал кинематографист.

До этого Бертон заявлял, что планирует закончить работу над картиной после окончания забастовки актеров. Он также сообщал, что фильм должен выйти в сентябре следующего года.

В 2016 году режиссер подтвердил съемки «Битлджуса 2». Отмечалось, что в картине сыграют Майкл Китон и Вайнона Райдер.

Бертон хотел снять продолжение ленты еще в начале 1990-х — тогда предполагалось, что во второй части Битлджус отправится на Гавайи. Однако эта тогда картина так и не была запущена в производство.