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10:32, 14 марта 2024Забота о себе

Диетолог назвала причину чаще употреблять в пищу зеленый горошек

Диетолог Дероча посоветовала употреблять зеленый горошек для профилактики анемии

Фото: Giovanna Gomes / Unsplash

Врач-диетолог Грейс Дероча посоветовала для предотвращения анемии регулярно употреблять в пищу зеленый горошек, так как он содержит почти семь процентов суточной дозы железа. Об этом сообщает издание Today.

Специалистка указала, что в 100 граммах зеленого горошка содержится 8,6 грамма белка и 8,8 грамма клетчатки, что делает его очень питательным и сытным. Помимо этого, по словам Дерочи, этот продукт является отличным источником витаминов группы В, К, С и фолиевой кислоты. Также этот растительный продукт богат антиоксидантами лютеином и зеаксантином, которые полезны для здоровья глаз.

Еще одной неочевидной пользой горошка диетолог назвала высокое содержание в нем железа. По ее словам, одна порция этого продукта позволит получить семь процентов суточной нормы этого микроэлемента. Однако злоупотреблять зеленым горошком не стоит, предупредила врач, так как с непривычки он может вызвать вздутие живота и другие неприятные симптомы со стороны ЖКТ.

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Дероча уточнила, что питательная ценность зеленого горошка почти не меняется в процессе его обработки, поэтому его допустимо есть в любом виде: свежем, замороженном или консервированном.

Ранее гастроэнтеролог Ксения Ворошилова перечислила продукты, которые полезны при проблемах с опорожнением кишечника. По ее словам, склонным к запорам людям нужно есть больше овощей и фруктов и пить больше жидкости.

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      Екатерина Улитина
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