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12:43, 14 марта 2024Экономика

Доходы России от продажи нефти снизились

МЭА: доходы России от продажи нефти снизились до 15,69 млрд долларов в феврале

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

По итогам февраля 2024 года доходы российских сырьевых экспортеров от продажи нефти иностранным покупателям сократились на 0,95 процента в сравнении с январским показателем и упали до отметки в 15,69 миллиарда долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на статистические данные аналитиков Международного энергетического агентства (МЭА).

За последний зимний месяц экспортные поставки российского сырья сократились до отметки в 4,75 миллиона баррелей в сутки. Для сравнения, в декабре показатель находился на пиковом уровне в 5 миллионов баррелей в день. Таким образом, за два месяца вывоз сырья из России снизился на 250 тысяч баррелей в сутки, уточнили эксперты.

Сокращение нефтяных доходов российских экспортеров было обусловлено в том числе ужесточением контроля за соблюдением международных санкций, которые ввели страны «Большой семерки» (G7) и Австралия в отношении сырья из РФ. На этом фоне один из главных покупателей российской нефти — Индия — сократила импорт на 420 тысяч баррелей в сутки по итогам февраля, заключили аналитики.

Ранее секретарь Министерства нефти и природного газа Индии Панкадж Джейн заявил, что в 2023 году азиатская страна получала из России в среднем 1-1,4 миллиона баррелей нефти в сутки. При этом, как уточнял представитель ведомства, среднесуточные поставки сырья из РФ в начале 2024 года сохранялись примерно на том же уровне.

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      Анатолий Акулов
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