Двойник Путина из Comedy Club высказался о цензуре

Двойник Путина из Comedy Club Грачев заявил, что прибегает к самоцензуре

Резидент проекта Comedy Club Дмитрий Грачев, изображающий в юмористических номерах президента России Владимира Путина, заявил, что прибегает к самоцензуре при создании скетчей. Об этом он рассказал в шоу «Завтрак со звездой», видео доступно на YouTube.

«Это скорее самоцензура», — ответил Грачев на вопрос о том, есть ли цензура в проекте. Двойник Путина пошутил, что президент России не связывался с ним из-за того, что ему не понравился какой-то из номеров.

Комик также рассказал, что поначалу изучал выступления главы государства, чтобы точнее его изображать. По словам Грачева, он не заметил за Путиным каких-либо коронных жестов. «У Владимира Владимировича (...) обычные человеческие движения, которые делают все в разговоре», — отметил он.

Ранее Грачев рассказал, что дважды выступал перед Путиным. Юморист признался, что во время первого выступления его колотило от волнения.

Перед этим комик оценил слухи о существовании настоящих двойников президента России. По его мнению, у Путина их нет.