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14:39, 14 марта 2024Бывший СССР

Экс-депутат оценил возможность силового захвата Верховной Рады

Экс-депутат Килинкаров: на Украине нет способного на захват Рады военного лидера

Фото: Стрингер / РИА Новости

На Украине в настоящее время нет публичного военного лидера, который бы был способен на силовой захват Верховной Рады, однако рост недовольства среди военнослужащих очевиден. Об этом заявил участник международного общественного движения «Другая Украина», экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров, передает РИА Новости.

«То, что недовольство в украинской армии есть, для меня это очевидно, особенно после увольнения [бывшего главкома ВСУ Валерия] Залужного... Пока я не вижу организационного начала среди военных, кто мог бы такие протесты реализовать или хотя бы высказать публично. В публичной сфере я таких лидеров не вижу», — констатировал экс-депутат.

Он также не исключил, что часть украинских военных готова на такой шаг, и Киеву стоит этого опасаться. По мнению Килинкарова, власти Украины знают о недовольстве военных. «Есть люди, которые недовольны политическими, военными или кадровыми решениями, которые принимает политическое руководство», — отметил экс-депутат.

Ситуация на фронте, подчеркнул он, напрямую влияет на политический климат Украины. На фоне провала контрнаступления недовольство военнослужащих, уверен Килинкаров, будет только расти.

Ранее в сети оказалась переписка украинских военных, недовольных политикой Киева. Заговорщики предлагают подготовить бойцов к захвату Верховной Рады.

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