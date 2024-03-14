Сын известной писательницы сбил 5 человек и сбежал за границу

17-летний сын известной писательницы Эйлем Ток сбил 5 человек и сбежал в США

Сын известной турецкой писательницы Эйлем Ток сбил нескольких человек и сбежал за границу с помощью матери. Об этом сообщает издание Türkiye Newspaper.

Инцидент произошел в Стамбуле 1 марта около 23:30. 17-летний Тимур Джихантимур, находившийся за рулем дорогого внедорожника, сбил пятерых человек, которые стояли на островке безопасности и пытались починить квадроцикл. Одного из пострадавших спасти не удалось, еще четверо были госпитализированы.

Согласно данным издания, Ток тайно вывезла сына с места аварии на автомобиле, которым управляла сотрудница компании ее мужа Айше Серен Сатаоглу. 4 марта она дала показания полицейским, а через неделю, 11 марта, была арестована.

Ток вместе с сыном уехали в Египет, а оттуда — в США. Мужу Ток запретили покидать страну. Министр юстиции государства Йылмаз Тунч подготовил запрос об экстрадиции Джихантимура.

Роман Эйлем Ток «Михр» уже десять лет числится в списке самых продаваемых в Турции книг.

Ранее сообщалось, что в Австралии женщина на автомобиле сбила мужа, целовавшего любовницу на улице. После этого она вышла из машины, ударила соперницу по лицу, обозвала ее «толстой шлюхой» и уехала.

