Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:29, 14 марта 2024Из жизни

Сын известной писательницы сбил 5 человек и сбежал за границу

17-летний сын известной писательницы Эйлем Ток сбил 5 человек и сбежал в США

Фото: Burhan Ozbilici / AP

Сын известной турецкой писательницы Эйлем Ток сбил нескольких человек и сбежал за границу с помощью матери. Об этом сообщает издание Türkiye Newspaper.

Инцидент произошел в Стамбуле 1 марта около 23:30. 17-летний Тимур Джихантимур, находившийся за рулем дорогого внедорожника, сбил пятерых человек, которые стояли на островке безопасности и пытались починить квадроцикл. Одного из пострадавших спасти не удалось, еще четверо были госпитализированы.

Согласно данным издания, Ток тайно вывезла сына с места аварии на автомобиле, которым управляла сотрудница компании ее мужа Айше Серен Сатаоглу. 4 марта она дала показания полицейским, а через неделю, 11 марта, была арестована.

Ток вместе с сыном уехали в Египет, а оттуда — в США. Мужу Ток запретили покидать страну. Министр юстиции государства Йылмаз Тунч подготовил запрос об экстрадиции Джихантимура.

Роман Эйлем Ток «Михр» уже десять лет числится в списке самых продаваемых в Турции книг.

Материалы по теме:
Автор бестселлера «Милые кости» пережила изнасилование и обвинила в нем невиновного человека. Как она сломала ему жизнь?
Автор бестселлера «Милые кости» пережила изнасилование и обвинила в нем невиновного человека.Как она сломала ему жизнь?
29 мая 2023
«Соблазн был слишком велик» Загадочный вор годами крал неопубликованные тексты лучших писателей мира. Зачем он это делал?
«Соблазн был слишком велик»Загадочный вор годами крал неопубликованные тексты лучших писателей мира. Зачем он это делал?
16 апреля 2023
«Его убила слепая ревность» Жестокое преступление годами оставалось нераскрытым. Разгадку обнаружили в провокационном романе
«Его убила слепая ревность»Жестокое преступление годами оставалось нераскрытым. Разгадку обнаружили в провокационном романе
9 декабря 2020

Ранее сообщалось, что в Австралии женщина на автомобиле сбила мужа, целовавшего любовницу на улице. После этого она вышла из машины, ударила соперницу по лицу, обозвала ее «толстой шлюхой» и уехала.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Лобанова
      Обсудить
      Последние новости

      Диверсанты с Украины несколько дней пытаются прорвать границу России. Что известно о боях и потерях?

      Россиянам назвали способ почистить уши без риска оглохнуть

      В ЕС рассказали о механизме признания союзом результатов выборов в России

      Сын известной писательницы сбил 5 человек и сбежал за границу

      SpaceX третий раз запустила Starship

      Джигурда призвал хейтеров Пугачевой к милосердию

      В Москве заработали первые эндоскопические центры для детей

      В деле о видео группового секса с 11-летней россиянкой появились новые фигуранты

      Певица Слава пожаловалась на провалы в памяти

      Назван производитель поездов для магистрали Москва-Петербург

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше