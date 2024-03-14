Рэперша Инстасамка снялась в ультракоротких шортах и классической рубашке

Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, снялась в откровенном наряде и поделилась снимками с фанатами. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

23-летняя знаменитость позировала перед камерой в классической рубашке и ультракоротких шортах. В качестве обуви она выбрала туфли на каблуках, а из аксессуаров на ней были очки люксового бренда Versace и небольшие серьги. В то же время волосы она собрала в гладкий пучок, а на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках.

Подписчики восхитились внешностью певицы, о чем написали в комментариях. «Просто красотка», «Лучшая», «Фотографии супер», «Кошечка», «Обожаю Дашу», — высказывались многочисленные поклонники.

В январе Moneyken запечатлел Инстасамку обнаженной и показал видео фанатам. Он запечатлел, как его возлюбленная раздевается догола, стоя за прозрачной дверью спиной к камере.