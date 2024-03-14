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12:20, 14 марта 2024Ценности

Инстасамка снялась в ультракоротких шортах

Рэперша Инстасамка снялась в ультракоротких шортах и классической рубашке

Фото: @instasamka

Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, снялась в откровенном наряде и поделилась снимками с фанатами. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

23-летняя знаменитость позировала перед камерой в классической рубашке и ультракоротких шортах. В качестве обуви она выбрала туфли на каблуках, а из аксессуаров на ней были очки люксового бренда Versace и небольшие серьги. В то же время волосы она собрала в гладкий пучок, а на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках.

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Подписчики восхитились внешностью певицы, о чем написали в комментариях. «Просто красотка», «Лучшая», «Фотографии супер», «Кошечка», «Обожаю Дашу», — высказывались многочисленные поклонники.

В январе Moneyken запечатлел Инстасамку обнаженной и показал видео фанатам. Он запечатлел, как его возлюбленная раздевается догола, стоя за прозрачной дверью спиной к камере.

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      Карина Черных
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