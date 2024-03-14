Концерт популярной рок-группы отменили в одном из городов России

Концерт рок-группы «Пилот» отменили в Перми за день до выступления

Концерт популярной российской рок-группы «Пилот» отменили в одном из городов России. Об этом сообщает концерт-холл «Свобода» на своей странице во «ВКонтакте».

Выступление коллектива в Перми было отменено за день до мероприятия. Концерт перенесли с 14 марта на 19 октября.

Перенос концерта состоялся «по независящим от организаторов и площадки причинам», сообщил концерт-холл. Приобретенные зрителями билеты действуют на новую дату.

Ранее в Краснодаре во второй раз отменили концерт популярной российской исполнительницы Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева) и ее супруга Moneyken (настоящее имя — Олег Еропкин).

До этого в Перми отменили концерт российского блогера и певца Олега Майами.