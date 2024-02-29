Концерт Олега Майами отменили в российском городе

Концерт певца Олега Майами отменили в Перми

Концерт российского блогера и певца Олега Майами отменили в Перми. Информация об этом появилась в сообществе артиста во «ВКонтакте».

«Дорогие друзья, к сожалению, концерт Олега Майами в Перми 17 марта 2024 года не состоится по независящим от организаторов и артиста причинам», — говорится в сообщении. Отмечается, что зрители могут вернуть билеты.

Ранее сообщалось, что концерт певца Эмина Агаларова, выступающего под псевдонимом Emin, отменили в Челябинске. Выступление исполнителя должно было пройти в театре оперы и балета имени М.И. Глинки 5 марта. Причины отмены мероприятия не раскрываются.

До этого стало известно, что концерт воссозданной группы «Кино» отменили в Дубае.