Концерт Олега Майами отменили в российском городе
Концерт певца Олега Майами отменили в Перми
Концерт российского блогера и певца Олега Майами отменили в Перми. Информация об этом появилась в сообществе артиста во «ВКонтакте».
«Дорогие друзья, к сожалению, концерт Олега Майами в Перми 17 марта 2024 года не состоится по независящим от организаторов и артиста причинам», — говорится в сообщении. Отмечается, что зрители могут вернуть билеты.
Ранее сообщалось, что концерт певца Эмина Агаларова, выступающего под псевдонимом Emin, отменили в Челябинске. Выступление исполнителя должно было пройти в театре оперы и балета имени М.И. Глинки 5 марта. Причины отмены мероприятия не раскрываются.
До этого стало известно, что концерт воссозданной группы «Кино» отменили в Дубае.