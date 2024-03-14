«Краснодар» назвал имя нового главного тренера

Мурад Мусаев стал новым главным тренером «Краснодара»

Россиянин Мурад Мусаев стал новым главным тренером «Краснодара». Об этом сообщается на официальном сайте «горожан».

Клуб заключил контракт со специалистом до конца нынешнего сезона. Финансовые условия соглашения не называются.

13 марта стало известно об увольнении с поста главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича. Причины расторжения контракта с сербским специалистом не указывались. Он работал с командой с января 2023 года. На данный момент после 20 туров краснодарцы идут на втором месте в чемпионате России, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко.

Мусаев возглавлял «Краснодар» с 2018-го по 2021-й. После ухода из команды он работал с азербайджанским «Сабахом».