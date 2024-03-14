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11:48, 14 марта 2024Ценности

Критикуемая за чрезмерную худобу бывшая жена Мамаева раскрыла свой вес

Фото: @alana_mamaeva

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана Мамаева, которую регулярно критикуют в сети за чрезмерную худобу, раскрыла свой вес. Соответствующая история появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Бывшая модель поделилась снимком, на котором она предстала напротив зеркала в черном топе, пиджаке в полоску и цветном кимоно. Помимо этого, ей сделали укладку с двумя пучками на голове и частично распущенными волосами. Вдобавок у Мамаевой был макияж с акцентом на глаза.

Бывшая супруга спортсмена ответила на вопрос одного из подписчиков, который поинтересовался ее параметрами. Мамаева, в свою очередь, сообщила, что ее рост составляет 178 сантиметров, а вес — 50 килограммов.

В апреле 2023 года бывшая жена Мамаева ответила хейтерам на критику фигуры. Она объяснила, что у нее в организме наблюдался временный сбой, из-за которого вес упал до 46 килограммов.

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      Екатерина Ештокина
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