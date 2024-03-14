Мужчина стал мочиться кровью после неудачной гинекологической операции жены

Жительница Великобритании лишилась возможности заниматься сексом после операции

Жительница Великобритании рассказала о неудачной гинекологической операции, после которой она лишилась возможности заниматься сексом. О ее истории написало «Би-би-си».

Женщина, страдавшая от недержания мочи, обратилась к гинекологу и по его совету установила так называемую синтетическую петлю — сетчатую эластичную ленту, имплантируемую во влагалище для поддержания уретры. Вскоре она столкнулась с неприятным побочным эффектом, о котором ее не предупреждали.

По словам женщины, через шесть недель после операции она попробовала заняться сексом с мужем. «Оказалось, что он чувствует петлю внутри меня, — утверждает она. — По его словам, ощущение было такое, будто это терка для сыра». После этого случая мужчина стал мочиться кровью и подцепил инфекцию.

Пострадавшая утверждает, что не знала о подобном риске. Ее гинеколог уверял, что за 12 лет лишь у 12 его пациенток, которым также имплантировали синтетическую петлю, наблюдались незначительные негативные последствия.

После удаления петли женщина продолжает страдать от недержания мочи и почти не выходит из дома. «Я не гуляла со своей собакой с тех пор, как мне установили петлю, слишком больно», — пожаловалась она.

Ранее уролог, сексолог Александр Лубенников рассказал, что у женщин, ведущих активную половую жизнь, во время интимной близости может происходить недержание мочи. Чтобы избавиться от этой проблемы, он посоветовал похудеть и выполнять упражнения Кегеля.