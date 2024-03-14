Охраннику брянской гимназии изменили меру пресечения

В Брянске смягчили меру пресечения охраннику гимназии №5, где произошла стрельба

Брянский областной суд смягчил меру пресечения женщине-охраннику, которая работала в гимназии №5. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов области.

Галине Чертковой заменили домашний арест на запрет определенных действий. Она обвиняется по части 3 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ.

Стрельба в гимназии №5 произошла утром 7 декабря 2023 года. Ученица восьмого класса взяла помповое ружье отца и, спрятав его в тубусе, пришла в школу. Зайдя в класс биологии, девочка открыла огонь по одноклассникам. Шесть подростков получили ранения. Двоих из них, в том числе саму нападавшую, спасти не удалось.

