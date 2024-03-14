Ольге Бузовой снова сделали предложение руки и сердца

Филипп Киркоров сделал Ольге Бузовой предложение руки и сердца

Певец Филипп Киркоров сделал предложение руки и сердца певице и телеведущей Ольге Бузовой. Об этом пишет The Voice.

В ходе шоу «Это нормально?» на телеканале ТНТ артист заявил, что «никогда в жизни» больше не женится, однако на вопрос телеведущей о том, можно ли ей выйти замуж, ответил словами: «За меня — да. На тебе бы я женился».

Исполнитель опустился перед певицей на колено. «Если ты скажешь "да", подумаешь, твои люди одобрят, мой народ тоже — то, конечно, да! Ты красивая, умная, образованная! Я готов говорить очень многое!» — добавил он.

В мае неизвестный молодой человек сделал предложение руки и сердца Ольге Бузовой. По словам очевидцев, событие произошло на съемках одного из проектов, который вела артистка. На видео певица выглядит удивленной в то время, как окружающие выкрикивают слово «выходи». При этом публично Бузова ничего не ответила молодому человеку.