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09:34, 14 марта 2024Путешествия

Пассажиры попавшего в бурю самолета описали полет фразой «женщины молились»

KamchatkaMedia: самолет авиакомпании «Аврора» попал в снежную бурю на Камчатке

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пассажирский самолет, летевший из Владивостока, попал в снежную бурю во время посадки на Камчатке. Об этом сообщает ИА KamchatkaMedia.

По данным источника, нештатная ситуация произошла в четверг, 14 марта, на рейсе российской авиакомпании «Аврора». Путешественники рассказали, что при приземлении воздушное судно начало сильно трясти и кидать порывами ветра.

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«Люди очень испугались, женщины молились, дети рыдали, мужчины крепились. Было очень страшно! Мы на такие опасные аттракционы билеты не покупали! Почему рейс вообще не отменили?» — такими фразами описал полет один из пассажиров.

Уточняется, что после неудачной попытки сесть в аэропорту Елизово лайнер отправился в Магадан. По словам пассажиров, им придется вернуться во Владивосток и отложить поездку на Камчатку из-за неблагоприятных погодных условий.

Ранее 50 человек пострадали во время сильной тряски, возникшей из-за технической неполадки самолета южноамериканской авиакомпании Latam Airlines. Один из пассажиров сравнил произошедшее с землетрясением.

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      Марина Черняк
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