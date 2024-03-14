Пассажиры попавшего в бурю самолета описали полет фразой «женщины молились»

KamchatkaMedia: самолет авиакомпании «Аврора» попал в снежную бурю на Камчатке

Пассажирский самолет, летевший из Владивостока, попал в снежную бурю во время посадки на Камчатке. Об этом сообщает ИА KamchatkaMedia.

По данным источника, нештатная ситуация произошла в четверг, 14 марта, на рейсе российской авиакомпании «Аврора». Путешественники рассказали, что при приземлении воздушное судно начало сильно трясти и кидать порывами ветра.

«Люди очень испугались, женщины молились, дети рыдали, мужчины крепились. Было очень страшно! Мы на такие опасные аттракционы билеты не покупали! Почему рейс вообще не отменили?» — такими фразами описал полет один из пассажиров.

Уточняется, что после неудачной попытки сесть в аэропорту Елизово лайнер отправился в Магадан. По словам пассажиров, им придется вернуться во Владивосток и отложить поездку на Камчатку из-за неблагоприятных погодных условий.

Ранее 50 человек пострадали во время сильной тряски, возникшей из-за технической неполадки самолета южноамериканской авиакомпании Latam Airlines. Один из пассажиров сравнил произошедшее с землетрясением.